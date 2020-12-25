ТАСС рассказал в спецпроекте о предыстории и причинах провала восстания декабристов

Авторы проекта в попытках ответить на вопрос о причинах провала восстания предлагают посмотреть на декабристов не как на организованное движение, а как на поколение. Материал дает широкий общественно-политический контекст эпохи и состоит из пяти глав: 1789, 1812, 1814-1824, 1825, 1826.

В интерактивной инфографике в третьей главе можно ознакомиться со взглядами двадцати заметных представителей движения, избранных на усмотрение авторов. Всего в тайных обществах на разных этапах состояли сотни человек, но точный подсчет не представляется возможным ввиду отсутствия списков. В виде инфографических вставок в проекте также представлены итоги следствия, карта восстания и карта этапирования на каторгу в Сибирь.

Чтобы дополнительно акцентировать разность убеждений и судеб идеологов декабризма, в каждой главе в формате карточек можно познакомиться с биографиями пяти избранных героев: Никиты Муравьева, Павла Пестеля, Николая Тургенева, Михаила Орлова и Сергея Трубецкого. "Авторы спецпроекта удачно отобрали пятерых декабристов - представителей поколения, с которыми читатель пройдет все важные события этого времени. Кроме того, отобранные герои играли ключевые роли почти на всех этапах существования тайных общест", - отметил в разговоре с ТАСС приглашенный консультант спецпроекта, доктор исторических наук, профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Вадим Парсамов.

Еще одним визуальным решением спецпроекта стал разбор картин, дополняющих каждую главу-эпоху. Изображения были выбраны и получены из коллекций Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного исторического музея, Музея декабристов Петровска-Забайкальского и Музея Карнавале в Париже.

Новая трактовка событий

В советской историографии декабристов считали первыми русскими революционерами, а восстание - закономерной кульминацией их идейных поисков. В современных российских публикациях появилась новая тенденция - критиковать идеологов провального восстания и искать в их действиях следы, в частности, масонских заговоров. В проекте ТАСС сделана попытка посмотреть на события беспристрастно, несмотря на то, что, по словам Вадима Парсамова, "понятие "декабристы" до сих пор не до конца определено в исследованиях".

"Авторы спецпроекта рассматривают их как поколение, на взгляды которого повлияли ключевые события того времени: Великая французская буржуазная революция, Отечественная война и заграничные походы, - продолжил эксперт. - Несмотря на вдохновение, полученное во время пребывания в Европе, декабристы остались патриотами. Они в первую очередь пытались добиться того, чтобы Россия не отставала от Европы. Можно сказать, что декабристы первыми в истории России попытались создать гражданское общество. Уже тогда многие знали, что крепостное право - это зло, но говорить об этом было запрещено. Так вот декабристы первыми начали громко заявлять об этом".