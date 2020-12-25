Издательство при ДУМ РФ перевело на русский энциклику Папы Римского

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Издательский дом "Медина" выпустил первый перевод энциклики Папы Римского Франциска Fratelli tutti на русском языке 25 декабря, когда использующие григорианский календарь христианские церкви отмечают Рождество. Об этом сообщил на своей странице в Facebook в пятницу первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

"В преддверии одного из самых значимых праздников для христиан - Рождества Христова предлагаю вниманию читателей первый русскоязычный перевод третьей энциклики Папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Все братья"), посвященной всеобщему братству и социальной дружбе. <...>" Распространение послания Папы Римского на русском языке послужит делу диалога, социальной дружбы, всеобщего братства", - написал он.

Энциклика Fratelli tutti ("Вместе мы братья", или "Братья все") была опубликована в октябре 2020 года. Папа Франциск посвятил ее преимущественно социальным темам, проблемам беженцев и социального и имущественного неравенства в мире.