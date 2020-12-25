Почему декабристы Трубецкой и Пестель так и не явились на Сенатскую площадь

26 декабря 1825 года в день присяги новому императору – теперь Николаю I – на Сенатской площади в Санкт-Петербурге собрались полки, около 3000 солдат под руководством 30 офицеров. Восстание было подавлено в считанные часы, и оппозиционно-настроенные офицеры, не только те, кто вывел солдат на площадь, а еще более 500 человек, оказались под следствием. Сколько таких недовольных дворян было на самом деле, мы уже никогда не узнаем: общества на то и тайные, что никаких списков не вели, членских билетов не выдавали.

Чего они хотели добиться этим выступлением? Другого императора? Современных законов? Освобождения крестьян от крепостного гнёта? Или каждый хотел чего-то своего? В ответе на этот вопрос и кроется основная идея спецпроекта ТАСС “Поколение Д”: они хотели разного. Одни хотели убить царя, другие – оставить. Одни говорили о республиканской форме правления, другие – о конституционно-монархической. Одних вдохновлял опыт буржуазной революции во Франции, фантазии других были посвящены опыту федеративного устройства США. Так или иначе, в день восстания ни один из идеологов чисто физически не присутствовал на Сенатской площади – одни ушли от дел за год до событий, других арестовали накануне, третьи вообще были не в России.

Спецпроект ТАСС «Поколение Д» рассказывает историю, которая, казалось бы, набила всем оскомину еще в 8 классе средней школы. Но что мы на самом деле помним, кроме того, что бунт оказался провалом, и пятерых самых отличившихся повесили, а остальных отправили в ссылку? В школьных учебниках, спасибо Герцену и всей советской историографии, их называли первыми русскими революционерами. Но, кажется, более справедливо считать это движение – зачатками гражданского общества, ведь именно к общественному диалогу стремились представители “поколения Д”. ​​​​​​