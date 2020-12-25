У петербургского Манежа установили новогоднюю ель из неоновых нитей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Ель из неоновых нитей, символизирующих лучи надежды, установили на площади у западного фасада Центрального выставочного зала "Манеж" в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе площадки в пятницу. Новогодняя инсталляция, посвященная медикам, создана петербургской художницей Дарьей Шкелевой в рамках арт-коллаборации Манежа и биотехнологической компании BIOCAD.

"Светящееся убранство новогодней елки выполнено Дарьей Шкелевой в традициях обращения к простым формам, идущим к работам маэстро Лучо Фонтана и светодиодным скульптурам художника по свету Лео Виллареаля. Используя базовые геометрические фигуры (круг, квадрат, лучи, линии), художница задает алгоритм движения Порядка и Хаоса. В этой закономерности прочитывается осмысление уходящего года и ожидание от наступающего. Сквозь переплетения замкнутых фигур прорывается магистральная линия Надежды, преодолевая все препятствия и указывая нам дорогу в Будущее", - рассказали в пресс-службе Манежа.

Каждый год команда Манежа приглашает художников и кураторов к созданию уличной новогодней инсталляции, чтобы поздравить жителей и гостей Петербурга и одновременно рассказать об актуальных художественных направлениях в мире современного искусства. В прошлом году участие в ее создании принял израильский художник Klone. В этом году Манеж решил обратиться к местным авторам, выбрав проект Шкелевой среди многих других. Художница является участником многочисленных выставок в России и за рубежом.

Создатели проекта посвятили инсталляцию медицинским работникам. "2020 год был непростым, и одной из самых уязвимых групп оказались наши петербургские врачи. Эта инсталляция - дань уважения этим людям, забота которых целый год дарила надежду жителям нашего города, и которые тоже нуждаются в собственной надежде", - привели в пресс-службе слова генерального директора BIOCAD Дмитрия Морозова. Инсталляция будет представлена по 19 января 2021 года.

Центральный выставочный зал "Манеж", расположенный в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии, является крупнейшим экспозиционным пространством в центре Петербурга. На его площадке регулярно представляют новые проекты, демонстрирующие российское и мировое искусство, и проводят образовательные мероприятия для широкой аудитории. В настоящее время в Манеже работает первая в России персональная выставка современной корейской художницы Ли Бул, проект "Утопия Спасенная" будет доступен по 31 января.

Новогодняя подсветка Петербурга

Последние элементы светового оформления города к Новому году и Рождеству подключили в пятницу в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе городского учреждения по организации наружного освещения "Ленсвет", всего в текущем году было подключено несколько тысяч различных электрофицированных украшений общей мощностью около 2 МВт по 180 адресам в 18 районах города. На опорах освещения сверкают 1 400 праздничных конструкций по 74 центральным улицам, магистралям и набережным, в том числе на Большом проспекте Васильевского острова, Каменноостровском проспекте, Кирочной улице, Смольной набережной, Дворцовой набережной и Петергофском шоссе. Также гирляндами украшены 62 искусственные ели.

В организации отметили, что город украшают светодиодные гирлянды, которые лучше экономят энергопотребление по сравнению с традиционными лампами накаливания. Включение и отключение праздничной световой иллюминации города осуществляется централизованно вместе с уличным освещением.