Голикова: потребность в дефицитных онкопрепаратах будет полностью покрыта в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Потребность РФ в дефицитных онкологических препаратах оценивается в 14 млн упаковок, по планам компаний, дополнительный ввод в оборот ожидается в 6,5 млн упаковок, это позволит полностью покрыть потребности в них в 2021 году. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с производителями лекарств, отметив, что рабочая группа в феврале выявила дефицит по 26 наименованиям лекарственных препаратов.

"Но уже к концу ноября мы определили, что это 13, поскольку по части из них были достаточные объемы на складах", - сказала она.

По словам Голиковой, порядок регистрации цен на дефицитные онкологические и другие препараты был изменен, производители получили право перерегистрировать цену, и по четырем она была изменена.

"Минздрав России рассчитал потребность по дефицитным лекарственным препаратам и направил ее в Минпромторг России. В результате если ранее в оборот вводилось менее 8 миллионов упаковок препаратов, то рассчитанная потребность сейчас оценивается в 14 миллионов упаковок", - рассказала вице-премьер.

"Под эту потребность все производители, дистрибьютеры представили свои планы производства и ввоза лекарств в страну, а также имеющиеся на складах остатки. Согласно представленным данным, на 2021 год дополнительный ввод в гражданский оборот оценивается в 6,5 млн упаковок, что позволит полностью покрыть потребности, которые рассчитаны Минздравом в онкологических препаратах", - отметила она.

Кроме того, вице-премьер сообщила, что Росздравнадзором была проведена проверка качества всех 150 наименований препаратов, которые используются в онкологии. "По отдельным производителям были приняты административные решения", - добавила Голикова.