Для получения выплат на детей до Нового года нужно подать заявление не позже 29 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Родители, которые хотели бы получить выплаты в 5 тыс. рублей до Нового года, должны подать заявление не позднее 29 декабря. Об этом в пятницу сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"Родители, которые хотели бы получить выплату до Нового года, должны подать заявление не позднее следующего вторника, 29 декабря. Чтобы помочь семьям с оформлением средств, в эту субботу, 26 декабря, клиентские службы ПФР по всей стране, как и в прошлые выходные, будут работать и принимать родителей с заявлениями на 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 17 декабря объявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до восьми лет.

Выплата будет начислена автоматически по реквизитам счета, указанного по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до трех лет и семьям с детьми от трех до 16 лет, говорится на сайте госуслуг. Еще раз заявление нужно подавать только в случае, если указанный ранее счет был закрыт.

Выплату получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. В Минфине сообщали, что выплаты предварительно потребуют 73,5 млрд рублей из резервного фонда правительства и коснутся 14,7 млн детей.