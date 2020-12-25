Посетить Карелию cмогут гости со справкой об отсутствии коронавируса

ТАСС, 25 декабря. Власти Республики Карелия, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 26 тыс., объявили о том, что все гости, въезжающие в регион, обязаны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Всем, кто приезжает в Карелию, нужно иметь справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Она должна быть получена не позднее чем за два дня до прибытия", - отмечается в сообщении.

Как уточнил в пятницу глава республики Артур Парфенчиков, введенные ограничения не касаются туристов. "Для туристов ничего не изменилось. Гости республики, за исключением организованных групп, приезжающие в Карелию для посещения объектов туристического показа и в целях участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, по-прежнему должны сообщать о своем приезде по телефону: 8-800-201-06-57. Гражданам, прибывающим в Карелию в служебные командировки, необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом теста, полученным не позднее чем за два дня до прибытия в республику", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По данным республиканских властей, на данный момент в регионе выявлено 25 706 случаев заражения коронавирусом, 18 331 человек выздоровел, 149 умерли.

В республике действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, им также запрещено пользоваться общественным транспортом, за исключением поездок к врачу или в рабочих целях. Кафе и рестораны не должны работать с 23:00 до 6:00, за исключением придорожной инфраструктуры за пределами населенных пунктов. Приостановлено оказание плановой медпомощи, в том числе диспансеризация. Кроме того, до 15 января в республике введен запрет на массовые мероприятия, кроме тех, что проходят на открытом воздухе, а также с 28 декабря по 3 января в регионе будет приостановлена работа театров, музеев, концертных площадок и кинотеатров.

В новость внесены изменения (16:46 мск) - добавлены подробности.