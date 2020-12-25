Ученые не нашли экологически опасного загрязнения почвы после разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Изучение содержания нефтепродуктов в почве на месте разлива топлива рядом с ТЭЦ-3 в Норильске не выявило экологически опасного загрязнения. Об этом говорится в отчете Большой норильской экспедиции Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

"Определение и оценка общего содержания нефтепродуктов в изученных пойменных почвах не выявило их высокого, экологически опасного содержания даже неподалеку от места аварии. При этом максимальные концентрации нефтепродуктов нередко обнаруживались не в поверхностном, а в лежащим под ним почвенном слое. Нигде не было зафиксировано загрязнение слоев почв на глубину, превосходящую 30-40 см", - говорится в отчете.

Как отмечают ученые, пойменные почвы вблизи места аварии имели преимущественно песчаный состав с высокой долей крупных частиц и низким содержанием ила и органического вещества, в силу чего они неспособны поглощать и удерживать значительные количества нефтепродуктов и других химических веществ. Малая глубина проникновения нефтепродуктов в почвы могла быть обусловлена нахождением последних в мерзлом состоянии, которое не дало нефтепродуктам накопиться в почвах и глубоко проникнуть в их толщу. При этом состав пойменных почв различен: вблизи района аварии он преимущественно песчаный и супесчаный, а далее и суглинистый.

"По уровню загрязнения и трансформации наземных экосистем обследованная территория может быть предварительно разделена на четыре зоны: районы вблизи Норильска до устья реки Амбарная - неудовлетворительное состояние; от устья реки Амбарная до истоков реки Пясино - удовлетворительное состояние; от среднего течения реки Пясина (Кресты) до точки Тарея - хорошее состояние; территории, не подверженные техногенному воздействию Норильского промышленного района от Тареи до Карского моря - отличное почвенно-экологическое состояние", - уточняется в отчете.

В ходе полевых работ Большой Норильской экспедиции с 27 июля по 21 августа сотрудниками Института почвоведения и агрохимии СО РАН были обследованы изменения биоразнообразия и состояния почвенного покрова на обширной территории, простирающейся от места аварии до Карского моря. В поймах ручья Безымянного, рек Далдыкан, Амбарная, Пясина, Дудыпта и Тарея, а также южного и северного берегов озера Пясино было выбрано более 60 ключевых участков отбора почвенных и растительных проб. Всего было отобрано 66 растительных и 62 почвенных проб для лабораторных исследований.

Экспедиция на Таймыр

Сибирское отделение Российской академии наук впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.