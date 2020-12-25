Режим самоизоляции для пожилых во Владимирской области продлили до 24 января

ВЛАДИМИР, 25 декабря. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области продлил режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 24 января 2021 года во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Гражданам, попавшим под ограничения, разрешено выходить из дома, чтобы обратиться к врачу, выгулять животных, сходить в магазин или аптеку.

Ранее администрация Владимира сообщила об отмене новогодних гуляний из-за пандемии. Кроме того, власти Владимирской области с учетом ситуации с коронавирусом рекомендовали работодателям региона перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, с 21 декабря школам и колледжам рекомендовано уйти на каникулы. Региональное управление Роспотребнадзора также рекомендовало жителям отказаться от дальних поездок, корпоративов и других массовых мероприятий в помещениях, ограничить круг общения.

По данным оперативного штаба региона на 25 декабря, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 17 497 случаев заболевания, 15 761 пациент выздоровел, за период наблюдения в области отмечено 439 смертельных случаев. В больницах занят 91% коек для лечение пациентов с ковидом.