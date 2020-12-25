Володин заявил, что дело Елизаветы Глинки нашло продолжателей и память о ней жива

"Дело по спасению людей, которому она посвятила всю свою жизнь, нашло продолжателей, а это значит, что память о ней жива", - приводит слова Володина сайт нижней палаты парламента.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Дело по спасению людей врача и общественного деятеля Елизаветы Глинки нашло своих продолжателей. Уверенность в этом выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин в пятницу во время посещения Музея милосердия и доброты в Центре Елизаветы Глинки.

Спикер Госдумы посетил музей в день памяти Доктора Лизы. Он выразил соболезнования ее родным, близким и друзьям в связи с годовщиной ее гибели. Володин также поблагодарил супруга Елизаветы Глеба Глинку, директора музея Андрея Колесниченко, директора благотворительного фонда "Доктор Лиза" Наталью Авилову и руководителя программы "В беде не бросай" Ирину Васильеву за сохранение памяти.

"Елизавета Петровна помогала людям, когда они попадали в беду, сталкивались с проблемами. Рискуя жизнью, спасала детей. Удивительная, добрая, отзывчивая, в ее характере быть там, где тяжело. Она использовала самые разные возможности, чтобы помогать нуждающимся", - подчеркнул Володин.

В 2007 году Елизавета Глинка основала общественную организацию, чтобы помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации, - бездомным, одиноким пенсионерам и инвалидам, неизлечимо больным, пострадавшим от войн, стихийных бедствий, семьям, находящимся в зонах чрезвычайных ситуаций. Она трагически погибла в авиакатастрофе над Черным морем 25 декабря 2016 года, доставляя в Сирию гуманитарную помощь. В марте 2018 года соратники, друзья и близкие Елизаветы Глинки учредили фонд "Доктор Лиза", чтобы продолжить ее дело.