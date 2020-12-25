В Астрахани открыли памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганской войне

АСТРАХАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Мемориал "Черный тюльпан" в память о воинах-интернационалистах, которые проходили и проходят воинскую службу за пределами страны, открыли в пятницу в Астрахани, сообщила пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

"41 год назад было принято решение о вводе войск в республику Афганистан. Около 3 тыс. астраханцев участвовали в боевых действиях. 38 не вернулись с этой войны, отдав свой воинский долг. Мы чтим светлую память о них. Спасибо всем, кто принимал участие в возведении памятника, желаю вам крепкого здоровья, добра и мирного неба", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Бабушкина.

Памятник солдату изготовлен из гранита, вокруг него уложен добытый в Афганистане скальный камень. Кроме установки нового памятника, благоустроена и сама аллея близ него. По всей ее протяженности заменили тротуарную плитку и бордюры. Ранее стоявший на этом месте мемориал "Долгая дорога домой" демонтировали и перевезли в село Красный Яр, уточнили в пресс-службе.

По словам председателя Астраханской региональной общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Магомеда Султанова, мемориал возвели при поддержке властей региона, работников компании "Лукойл", астраханского завода ТРЗ, строительных компаний и неравнодушных астраханцев. Возвели мемориал для всех воинов-интернационалистов, которые проходили и проходят воинскую службу за пределами страны.

"Черный тюльпан" - траурный символ, известный каждому афганцу: самолет, названный так в народе, встречали на родине матери погибших бойцов.

Жители Астраханской области выполняли воинский долг в Афганистане, Венгрии, Корее, Сирии. Из боев не вернулись 48 человек, добавили в пресс-службе администрации губернатора.