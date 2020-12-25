Архангельская область вышла на плато по коронавирусу

АРХАНГЕЛЬСК, 25 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация на территории Архангельской области стабилизировалась, регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила журналистам представитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Байдакова.

"На сегодняшний день количество людей, которые выздоровели, незначительно, но все-таки превышает количество людей, которые заболели, что говорит о том, что все-таки переломный момент во втором подъеме пандемии наступил, и действительно, цифры высокие, но пока тенденции к снижению такой, какой бы хотелось нам, эпидемиологам, интенсивной нет. Поэтому да, можно говорить, что мы находимся на плато или на стабилизации эпидпроцесса на территории области", - сказала она.

По словам представителя управления, коэффициент распространения коронавируса в области не превышает единицы.

Ранее в Архангельске и Северодвинске была зафиксирована самая высокая заболеваемость новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии. По словам Байдаковой, в настоящий момент темп прироста в Архангельске составляет 1,1, а в Северодвинске - 1,4. "Интенсивный идет процесс все-таки в Северодвинске, нежели в Архангельске. В Архангельске то количество заболевших, которое у нас присутствует в течение суток, оно в принципе на том же уровне и остается, темп прироста он не интенсивный, но он высокий. <...>", - пояснила представитель ведомства.

По последним данным федерального оперштаба, в Архангельской области зафиксировано более 41,1 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 31,8 тыс. пациентов, умерли 419 человек. За сутки выявлено 375 новых случаев, выздоровели 369 пациентов, умерли 10 человек.