Роспотребнадзор назвал сложной ситуацию с коронавирусом в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Глава управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура оценила ситуацию с распространением нового коронавируса в регионе как крайне сложную и далекую от стабилизации.

"На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в Калининградской области оценивается как крайне сложная, без тенденции к стабилизации ситуации, и характеризуется ежесуточным приростом числа заболевших, достаточно высоким уровнем. Количество заболевших пневмониями тоже остается высоким. У нас рост заболеваемости среди возрастной группы 65 плюс, у нас увеличилось число заболевших среди детей и прежде всего реализация коронавирусной инфекции среди детского населения у нас происходит в семейных очагах. То есть ситуация остается достаточно сложной", - сказала Бабура в пятницу в эфире региональной радиостанции "Балтик Плюс".

Глава регионального управления Роспотребнадзора отметила, что усиленные меры по предотвращению распространения коронавируса, введенные в области с 25 января, адекватны ситуации и призвала жителей региона в период новогодних выходных максимально ограничить пребывание в общественных местах.

Действующие ограничения

В регионе с 25 декабря начал действовать пакет ограничительных мер в новогодние праздники. В частности, вводится запрет на новогодние уличные концерты и фестивали, корпоративы, мероприятия в учреждениях, школах, торговых центрах.

До 17 января запрещена торжественная регистрация браков, до 31 января продлевается ограничение проведения банкетов, свадеб, корпоративов, в том числе на рабочих местах. Фитнес-центрам и спортклубам запрещаются групповые занятия, кинотеатрам разрешена работа при загрузке не более 50%. С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года предприятиям общественного питания также будет запрещено обслуживание посетителей. С 25 декабря по 30 декабря работа общепита разрешена с 6 часов утра до 19 часов, а с 3 по 10 января - до 21 часа, ограничение не распространяется на рестораны и кафе при гостиницах и иных средствах размещения для обслуживания их постояльцев.

Частично ограничения затрагивают и туристов. В частности, с 25 декабря по 10 января в области запрещается проведение экскурсий для групп из более 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках, а также автобусных экскурсионных маршрутах.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 25 декабря в области на COVID-19 обследовано 440 007 человек, выявлено 16 493 случая заражения. Вылечились 13 814 пациентов, умер 171 человек, остаются под медицинским наблюдением 14 137 человек.