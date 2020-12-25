Работу кафе и ресторанов в Удмуртии продлили до 04:00

ИЖЕВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Удмуртии продлили работу кафе и ресторанов в регионе на три часа - до 04:00, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона "Стопкоронавирус. Удмуртия".

"С 25 декабря до 4 утра продлили время работы общепита: кафе, ресторанов и других предприятий. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов", - сказано в сообщении.

С 11 декабря работа заведений общественного питания в республике была ограничена с 01:00 до 07:00.

Сейчас в Удмуртии действует масочный режим в общественных местах, введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Всего на 25 декабря в республике зарегистрировано 18 546 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 14 763 человека выздоровели, 294 летальных случая. Состояние заболевших: 2 520 в удовлетворительном состоянии, 777 - средней степени тяжести, 192 в тяжелом состоянии.