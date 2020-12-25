В Карелии приостановлена работа рыбохозяйства после инцидента с загрязнением почвы

ТАСС, 25 декабря. Рыбохозяйственное предприятие, допустившее сброс неочищенных стоков в районе Сегежского водохранилища, приостановило работу, проинформировала пресс-служба компании "Русская аквакультура". В релизе отмечено, что проблема с загрязнением устранена: "на прилегающих территориях уже нет никаких следов органических останков аквакультуры, что показала выездная проверка".

Накануне власти Карелии сообщили, что подали иск в суд с требованием запретить деятельность этого предприятия.

"Из-за возросшего сезонного спроса на форель и красную икру и повышенной производственной нагрузки 20 декабря на предприятии "Русское море - аквакультура" вблизи поселка Попов Порог Сегежского района произошел сбой в работе действующих очистных сооружений. В результате на прилегающую территорию леса попали сточные воды с содержанием органических отходов аквакультуры, которые не представляют опасности для природы и человека. После обнаружения неисправности "Русская аквакультура" приостановила производство до завершения пуска новой очистной системы, в строительство которой компания уже вложила порядка 20 млн рублей", - отмечается в сообщении.