Амбулаторный центр для инфицированных коронавирусом открыли в Кирове

КИРОВ, 25 декабря. /ТАСС/. Амбулаторный центр диагностики и лечения больных COVID-19 открыли в Кирове, сообщил губернатор Кировской области Игорь Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Весной основная нагрузка легла на стационары, сейчас она переместилась на поликлиники. Поэтому мы приняли решение об открытии в нашем регионе первого центра именно для амбулаторных пациентов, то есть тех, кто в легкой форме или бессимптомно болеет коронавирусной инфекцией и не нуждается в круглосуточном наблюдении медицинских работников. Амбулаторный центр открыт на базе поликлиники № 3 Кировского клинико-диагностического центра, а пациенты с территории обслуживания поликлиники перераспределены по другим городским поликлиникам", - написал Васильев.

Он уточнил, что пациенты смогут сдать в центре анализы и получить консультацию. В учреждении есть все необходимое диагностическое оборудование, в том числе компьютерный томограф.

С 28 декабря в Центр смогут обращаться жители Кирова с подтвержденным COVID-19 по направлениям врачей поликлиник по месту жительства.