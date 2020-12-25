Ингушетию за 2020 год посетили на 50 тыс. туристов больше, чем в прошлом году

МАГАС, 25 декабря. /ТАСС/. Ингушетию, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, в 2020 году посетили 180 тыс. туристов, что на 50 тыс. больше, чем за 2019 год. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин.

"Да, к сожалению, пандемия нанесла значительный урон туристической отрасли. После введенных ограничений нам пришлось закрыть гостиничные и ресторанные комплексы, кафе и другие места отдыха, в гостиницах практически пустовал весь номерной фонд, а это убытки и недополученная выгода. И все же за год регион посетили 180 тыс. туристов, что больше на 50 тысяч человек, чем в прошлом году. И это несмотря на пандемию", - сказал Сластенин.

По его словам, в период летнего сезона горный Джейрахский район посещают до 6-7 тыс. человек в выходные.

"В основном наши туристы - это люди, которые испытывают интерес посетить горы, они сами организовывают экскурсии. Нам необходимо найти инвесторов для развития этой отрасли, создания соответствующей туристической инфраструктуры, с которой у нас пока проблемы. Речь идет о создании условий для туриста, формировании пакета услуг, создании сервиса. Важно, что при этом одно рабочее место в турбизнесе подразумевает обеспечение работой семи человек в смежных отраслях", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что после пандемии коронавируса в июле загрузка единственного в Ингушетии всесезонного курорта "Армхи" в горном районе республики увеличилась почти на 70%, номерной фонд курорта был полностью заполнен.