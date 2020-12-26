Посольство России в США выразило соболезнования в связи со смертью замглавы МИД Белоруссии

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Российское посольство в Вашингтоне в пятницу выразило соболезнования в связи со смертью заместителя главы внешнеполитического ведомства Белоруссии Олега Кравченко. Соответствующее сообщение российская дипмиссия разместила в Twitter.

"Соболезнуем нашим белорусским друзьям в связи с безвременной кончиной Олега Ивановича Кравченко. Вечная память...", - написали дипломаты.

Ранее в пятницу пресс-служба МИД Белоруссии сообщила о смерти Кравченко, который в июле был назначен послом республики в США. О причинах смерти пока не сообщается.

20 июля 2020 года Кравченко был назначен послом Белоруссии в США. Должность была вакантной более 12 лет из-за разразившегося в 2008 году дипломатического скандала, в результате которого Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав своих диппредставительств. Кравченко так и не был откомандирован в США, продолжив исполнять обязанности замглавы МИД.