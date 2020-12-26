В дендрологическом парке Сочи у пары черных лебедей появилось потомство

ТАСС, 26 декабря. Птенцы вылупились у пары черных австралийских лебедей - обитателей пруда в старейшем на Черноморском побережье парке "Южные культуры", переданном под управление Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника.

"Пара черных лебедей стала родителями уже "внепланово", второй раз в этом году: в феврале на свет появились четверо лебедят, сейчас - трое. Это, безусловно, нонсенс. Видимо, жаркое и сухое лето и очень теплая и сухая осень благоприятствовали романтическим отношениям пары. В октябре у лебедей начался период ухаживаний, затем свили гнездо, и в ноябре самочка сделала кладку, и лебеди по очереди высиживали яйца", - сказали в пресс-службе.

По данным орнитологов, пополнение в семействе лебедей не вписывается в календари. На родине этих птиц их брачный период зависит от ежегодных циклов уровня воды, в Европе этот вид обычно выводит потомство с февраля по сентябрь - что и произошло ранее в парке "Южные культуры". Зимой птенцы появляются только в том случае, если условия жизни и климат располагают к продолжению рода. Данных о том, что черные лебеди могут приносить потомство два раза в год, пока нет в источниках, пояснили в пресс-службе.

"Черные лебеди теплолюбивы, сочинский климат для них подходит, потому что нет минусовых температур. Но выведение потомства под Новый год может оказаться критичным для сохранения потомства. Поэтому в специально отапливаемой теплице сотрудники парка заранее подготовили помещение, куда мы переселили птенцов сразу после их появления на свет. В своем зимнем домике юные лебеди будут жить самые холодные месяцы, возможно, до марта", - уточнили в пресс-службе.

Пара черных лебедей сложилась недавно. Потомство, которое появилось у лебедей в начале года, было первым, ранее на большом пруду "Южных культур" на протяжении нескольких лет жили только две самки, добавили в пресс-службе заповедника.

Дендрологический парк в Сочи основан в 1911 году. В нем собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотов, привезенных со всего мира. Сейчас в парке, площадь которого составляет около 20 га, проходит реконструкция. Поставлена задача вернуть ему исторический облик. Руководство заповедника намерено инвестировать в его развитие десятки миллионов рублей.