Эксперты: в России пассажиры поездов выбирают короткие поездки и сидячие места вместо купе

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Пассажиры поездов все чаще путешествуют на короткие расстояния и выбирают сидячие места вместо купе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

"Выросла доля тех, кто путешествует в сидячих вагонах - это и "Сапсаны", и "Ласточки", и обычные поезда, где есть такие вагоны. Люди стали отказываться от далеких путешествий на поездах, а для коротких поездок сидячие вагоны как раз удобны. При этом сократилась доля бронирований в купе, а доля плацкарты осталась неизменной", - заметил собеседник агентства.

Сокращение доли поездок в купе связано со снижением цен на авиабилеты: люди, которые путешествовали в купейных вагонах, зачастую могли добраться в город назначения на самолете даже дешевле или чуть дороже, но зато получив экономию по времени, пояснили в Туту.ру.

"Мы ожидаем, что тренд на короткие поездки сохранится, соответственно, будет спрос на те направления, куда можно доехать быстро и дешево; может еще подрасти доля сидячих вагонов. Возможно, люди будут путешествовать чаще, но сами поездки будут становиться короче. Если человек решил сменить обстановку и вырваться куда-то на выходные, тратить на дорогу целый день он не захочет", - прогнозируют в сервисе.

В сидячих вагонах чаще всего в этом году путешествовали в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Брянск, Тулу, Иваново, Рязань, Смоленск. То есть это города, где или нет аэропорта, или добраться до которых на поезде быстрее и удобнее, чем на самолете, с учетом времени на такси, досмотр, получение багажа. Список популярных направлений для путешествий на поезде достаточно стабилен. Помимо уже перечисленных городов в него входят Казань, Воронеж, Ярославль, Белгород. Из Санкт-Петербурга чаще всего ездят на поездах в Москву, Псков, Тверь, Петрозаводск и Сортавалу.

В первые несколько месяцев 2021 года какого-то особо всплеска в железнодорожных перевозках в Туту.ру не ожидают. "Прямо сейчас есть всплеск в связи с новогодними праздниками, но затем будет затишье. Конечно, мы надеемся на спад заболеваемости, доступность вакцин и возвращение к более или менее привычной картине мира. Летом спрос на внутренний туризм скорее всего будет очень значительным (мы знаем, что отели на юге уже начинают бронировать), что может усложнить покупку хороших мест в поезде и сказаться на цене билетов", - заключили в пресс-службе.