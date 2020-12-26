В НАО режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 11 января

ТАСС, 26 декабря. Режим самоизоляции для пожилых жителей Ненецкого автономного округа (НАО) продлен с 29 декабря по 11 января. Такое решение принято региональным штабом, сообщила в субботу пресс-служба администрации округа.

"Режим самоизоляции для жителей НАО старше 65 лет - с 29 декабря по 11 января включительно. На этот период им будут оформлены больничные листы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в регионе разрешена работа боулинг-клубов, спортивных клубов, кинотеатров и бань. Согласован план мероприятий департамента образования, культуры и спорта НАО на декабрь и январь. Это, в частности, новогодняя ночь в Нарьян-Маре и поселке Искателей, которая пройдет на улице, а также вручение подарков одаренным детям, которое пройдет взамен привычных губернаторских елок.

Заместитель губернатора НАО Наталия Сидорова сообщала, что все мероприятия будут проводить с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, разводить потоки людей, следить за социальной дистанцией.

По данным региональных властей, с начала пандемии в НАО подтверждено 769 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе семь за прошедшие сутки. На лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 40 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 14 человек, находятся на амбулаторном лечении 26. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.