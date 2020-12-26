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Пандемия COVID-19

В НАО режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлили до 11 января

На это время им оформят больничные листы

ТАСС, 26 декабря. Режим самоизоляции для пожилых жителей Ненецкого автономного округа (НАО) продлен с 29 декабря по 11 января. Такое решение принято региональным штабом, сообщила в субботу пресс-служба администрации округа.

"Режим самоизоляции для жителей НАО старше 65 лет - с 29 декабря по 11 января включительно. На этот период им будут оформлены больничные листы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщалось ранее, в регионе разрешена работа боулинг-клубов, спортивных клубов, кинотеатров и бань. Согласован план мероприятий департамента образования, культуры и спорта НАО на декабрь и январь. Это, в частности, новогодняя ночь в Нарьян-Маре и поселке Искателей, которая пройдет на улице, а также вручение подарков одаренным детям, которое пройдет взамен привычных губернаторских елок.

Заместитель губернатора НАО Наталия Сидорова сообщала, что все мероприятия будут проводить с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, разводить потоки людей, следить за социальной дистанцией.

По данным региональных властей, с начала пандемии в НАО подтверждено 769 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе семь за прошедшие сутки. На лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 40 пациентов, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 14 человек, находятся на амбулаторном лечении 26. Умерших от коронавирусной инфекции в регионе не зарегистрировано.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
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