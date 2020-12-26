Жителя Сыктывкара наградили медалью МЧС за спасение четырех тонувших человек

ТАСС, 26 декабря. Житель Сыктывкара Владимир Телепин награжден ведомственной медалью МЧС "За спасение погибающих на водах", сообщила в субботу пресс-служба правительства Республики Коми.

"Приказом министра МЧС России Владимир Телепин награжден медалью "За спасение погибающих на водах". <...> Вручение ведомственной награды состоялось в рамках торжественного собрания, посвященного Дню спасателя Российской Федерации и 30-летию МЧС России", - говорится в сообщении.

В июле этого года, отдыхая у реки в Алешине, Владимир Телепин услышал крики. Он побежал спасать тонувших мужчину и его шестилетнего сына и вытащил их берег, где им оказали первую доврачебную помощь. Через некоторое время мужчина вновь услышал призывы о помощи - тонули две девочки шести и 10 лет, которых он также успел спасти. Награду вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович.