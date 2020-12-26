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Жителя Сыктывкара наградили медалью МЧС за спасение четырех тонувших человек

Среди спасенных было трое детей

ТАСС, 26 декабря. Житель Сыктывкара Владимир Телепин награжден ведомственной медалью МЧС "За спасение погибающих на водах", сообщила в субботу пресс-служба правительства Республики Коми.

"Приказом министра МЧС России Владимир Телепин награжден медалью "За спасение погибающих на водах". <...> Вручение ведомственной награды состоялось в рамках торжественного собрания, посвященного Дню спасателя Российской Федерации и 30-летию МЧС России", - говорится в сообщении.

В июле этого года, отдыхая у реки в Алешине, Владимир Телепин услышал крики. Он побежал спасать тонувших мужчину и его шестилетнего сына и вытащил их берег, где им оказали первую доврачебную помощь. Через некоторое время мужчина вновь услышал призывы о помощи - тонули две девочки шести и 10 лет, которых он также успел спасти. Награду вручил начальник Главного управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович.

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