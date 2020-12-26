В Севастополе уволили руководителя госучреждения за проведение корпоратива

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Руководителя госучреждения уволили после того, как он провел в Севастополе корпоративный праздник, несмотря на запрет губернатора, сообщили журналистам в пресс-службе правительства в субботу.

"Гендиректор государственного унитарного предприятия "Центр эффективного использования собственности города" Алексей Вернигора уволен с должности за несоблюдение указа губернатора по ограничениям, которые введены в городе в рамках борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении.

Вернигора уволен после того, как стало известно о корпоративном праздновании. Видео с мероприятия в одном из заведений города накануне появилось в социальных сетях.

"Напомним: в целях нераспространения коронавирусной инфекции в Севастополе действует ряд ограничений. Так, например, под запретом все массовые мероприятия, проведение корпоративов, закрыты кинотеатры и театры", - отметили в правительстве.

В весенний период в городе отмечались одни из самых низких в стране показателей заразившихся коронавирусом, фиксировались единичные случаи. После того, как в июне город начал принимать туристов, число заражений начало расти, к концу лета общее число заразившихся составляло 518 человек. Максимальное число новых случаев коронавируса за сутки было выявлено 6 ноября - 84. Сейчас в городе ежедневно фиксируется более 80 новых случаев, ранее был продлен до 15 января режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии.