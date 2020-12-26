В Мурманской области не будут требовать справку об эпидокружении с туристов

МУРМАНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Гости и туристы, прибывающие в Мурманскую область, будут избавлены от необходимости предъявлять справку об эпидокружении в процессе заселения в гостиницы. Им потребуется лишь подтверждение отрицательного теста на коронавирус, сообщает в субботу оперативный штаб региона по борьбе с инфекцией.

Решением властей Мурманской области, с 15 декабря на месяц ограничено бронирование отелей на территории региона. При этом для тех, кто успел оплатить бронь ранее и приедет в регион в период с 25 декабря по 15 января, перечень необходимых медицинских справок сокращен.

"Предъявлять справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение 14 дней до заселения в отели определенных районов Мурманской области не придется. Для заселения в отели и другое арендное жилье Кировска и Апатитов, Полярных Зорь, Кандалакшского, Терского и Ловозерского районов и Териберки гостям необходимо предъявить только один медицинский документ - подтверждение отрицательного теста на CОVID-19", - сказано в сообщении.

По информации Роспотребнадзора по Мурманской области, в течение месяца число ежедневно выявляемых новых случаев заражения коронавирусом не превышало 290 случаев, а за последние шесть дней - 280 случаев в сутки. С учетом стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе появилась возможность упростить требования к гостям из других регионов.

По информации оперативного штаба, на утро субботы в Мурманской области выявлено 273 новых случая заболевания CОVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии составляет 34 768, при этом 31 690 человек выздоровели, 2 456 находятся на лечении, умерли 622 пациента.