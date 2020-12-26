Власти Кабардино-Балкарии планируют удвоить туристический поток в республику

НАЛЬЧИК, 26 декабря, /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в ближайшие годы планируют удвоить поток туристов в регион. Об этом сообщил журналистам в субботу глава республики Казбек Коков.

По данным министерства курортов и туризма региона, за девять месяцев 2020 года республику посетили 386,5 тыс. туристов, что на 19% меньше аналогичного периода прошлого года. Власти по итогам года рассчитывали максимально приблизиться к прошлогодним показателям - 600 тыс.

"Для нас развитие туризма в приоритете, природно-климатические условия позволяют развивать его. Мы планируем удвоить туристический поток, то есть довести его до 1 млн посетителей", - сказал Коков.

Он подчеркнул, что в развитии курорта "Эльбрус" республике помогают Минэкономразвития РФ и АО "Курорты Северного Кавказа". "Сегодня наглядно видели, что инвестиции пошли, открыли новую трассу. И дальнейшие планы, которые обозначил [первый замглавы Минэкономразвития] Михаил Бабич, это нам позволит привлекать туристов в КБР. Конечно, если брать в объеме валового регионального продукта, если это сегодня до 1%, мы планируем выручку довести до 3% от общего объема всех услуг, производства", - сказал Коков.

В пресс-службе главы и правительства региона уточнили, что власти рассчитывают нарастить турпоток "в частности, благодаря реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", создание которого запланировано на 2021 год".

Курорт "Эльбрус" расположен в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от железнодорожного вокзала в Нальчике. Общая протяженность трасс - более 12 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки. Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.