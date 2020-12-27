Власти Камчатки объявили 2021 год Годом здоровья и Годом благоустройства городов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов объявил 2021 год Годом здоровья в регионе и Годом благоустройства городов полуострова. Об этом он сообщил в воскресенье, подводя итоги года в эфире местных телеканалов.

"Если 2020 год для меня и для моей команды был годом старта, то 2021 - станет годом первых результатов. Основная наша задача в году новом - перелом к лучшему в состоянии здравоохранения. Я хочу 2021 год объявить Годом здоровья на полуострове как задел прочности нашей системы здравоохранения. Мы все должны уделить внимание заботе о своем здоровье и здоровье близких, а задача властей - сделать эти услуги более доступными", - отметил он.

Еще одной ключевой задачей губернатор назвал благоустройство городов. Для этого, по его словам, в частности "необходимо, чтобы появились места досуга, новые с, где разные люди будут чувствовать себя комфортно, и места, которые могут стать символами нашего города".