Главы МЧС и Минобороны возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев и министр обороны РФ Сергей Шойгу возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям в Москве в честь 30-летия чрезвычайного ведомства, передает корреспондент ТАСС.

Возложение проходит каждый год на Кременчугской улице, где в сквере Дмитрия Михайлика установлен комплекс памятников сотрудникам МЧС. В мероприятии приняли участие руководители министерства и действующие сотрудники, а также ветераны, служившие в МЧС. После церемонии Сергей Шойгу кратко пообщался с ними.

МЧС РФ начиналось с Российского корпуса спасателей, созданного 27 декабря 1990 года, который был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в январе 1994 года - в МЧС России. За 30 лет у МЧС было три руководителя: стоявший у истоков ведомства Сергей Шойгу, сейчас возглавляющий Министерство обороны, Владимир Пучков и Евгений Зиничев. За эти годы было спасено более 2,5 млн человек.