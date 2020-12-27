В России за сутки выявили 28 284 зараженных коронавирусом

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 284, до 3 050 248. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Днем ранее стало известно о 29 258 выявленных за сутки случаях. В относительном выражении прирост, согласно данным штаба, три дня не превышает 1%.

В частности, новые 6 620 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве за сутки, всего в столице за все время выявили 786 204 инфицированных. Днем ранее в Москве было зарегистрировано 7 480 заболевших. В относительном выражении число заразившихся в столице увеличилось на 0,8%. Вылечились за сутки в городе 5 063 человека, умерли 73. С начала пандемии в Москве выздоровели в общей сложности 604 604 пациента (76,9% всех заразившихся), зарегистрировано 10 913 летальных исходов (1,39% пациентов). Сейчас в столице продолжают лечение 170 687 человек, следует из данных штаба.

В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 3 761 случай заражения, в Подмосковье - 1 609, в Нижегородской области - 499, в Свердловской - 409, в Псковской - 398. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в стране до 544 641, следует из сообщений штаба.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 24 390, до 2 450 829. По данным штаба, уже выздоровели 80,3% всех заразившихся в стране. В частности, в Санкт-Петербурге за сутки были выписаны 3 128 человек, в Подмосковье - 1 349, в Карелии - 517, в Нижегородской области - 420, в Свердловской - 411.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 552 против 567 днем ранее, до 54 778. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до максимального с начала пандемии уровня 1,8%, следует из данных штаба. В частности, за сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали 74 летальных исхода, в Ростовской области - 22, в Московской - 21, в Красноярском крае - 18, в Воронежской и Свердловской областях - по 17.