Европол предупредил об угрозе мошенничества с вакцинами против коронавируса

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Европейское полицейское агентство (Европол) в свете начала вакцинации против коронавируса в ЕС предупредило об угрозе мошенничества с препаратами против коронавируса.

"Существует реальная опасность того, что криминальные группы попытаются использовать потребность в вакцине для совершения своих преступлений", - заявила исполнительный директор Европола Катрин де Болль в опубликованном в воскресенье интервью германской медиагруппе Funke.

"У нас есть сведения об этом. Например, в социальных сетях уже предлагают вакцину", - сообщила она. Де Болль указала на то, что впоследствии - после перевода денег - люди либо ничего не получают, либо им приходит поддельный препарат, который в случае использования может иметь "серьезные последствия для здоровья". Европол направил соответствующее предупреждение странам ЕС.

Кроме того, по словам де Болль, необходимо быть готовыми к попыткам похищения препаратов. "Во время первого локдауна, например, банды нацеливались на грузы с защитными масками. Такая же опасность сейчас существует и по отношению к вакцине", - сказала глава агентства. Она отметила, что правоохранительные органы стран ЕС координируют свою работу с целью обеспечения безопасности при перевозке доз вакцины от коронавируса.