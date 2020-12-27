В Карелии турбазам и отелям разрешили проводить развлекательные мероприятия на улице

ТАСС, 27 декабря. Власти Карелии разрешили проводить развлекательные мероприятия в гостиницах, отелях, турбазах на улице на прилегающих к ним территориях. Кроме того, дополнен список объектов общепита, которые могут работать ночью - это павильоны и веранды на открытом воздухе. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье управлением пресс-службы главы республики.

"В распоряжение главы республики от 12 марта 2020 года № 127-р внесены уточнения, касающиеся работы объектов размещения и общественного питания. Введено новое требование по проведению развлекательных мероприятий в гостиницах, хостелах, мотелях, отелях, туристских базах: они разрешены только на открытом воздухе на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, кафе, расположенным в средствах размещения, разрешается работать 31 декабря до 00:00 часов и 1 января с 00:00 до 23:00 часов для обслуживания проживающих в них постояльцев. Также изменениями в документ дополнен список кафе, которые могут работать в ночное время.

"Это организации и предприниматели, предоставляющие услуги общественного питания на открытом воздухе - на верандах, модульных павильонах, расположенных в том числе на прилегающей к объекту общественного питания территории. При этом должен быть обеспечен ряд условий: расстояние между столами не менее 1,5 метра и не более пяти посадочных мест за одним столом. В модульном закрытом павильоне могут находиться не более пяти человек одновременно", - говорится в сообщении.

По данным республиканских властей, в регионе выявлено 26 443 случая заражения коронавирусом, 19 345 человек выздоровели, 152 умерли.

В республике действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, им также запрещено пользоваться общественным транспортом, за исключением поездок к врачу или в рабочих целях. Приостановлено оказание плановой медпомощи, в том числе диспансеризация. Кроме того, до 15 января в республике введен запрет на массовые мероприятия, кроме тех, что проходят на открытом воздухе, а также с 28 декабря по 3 января в регионе будет приостановлена работа театров, музеев, концертных площадок и кинотеатров.