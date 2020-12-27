Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1,02

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье увеличился до 1,02. В Москве показатель поднялся до 1,06, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Во всех десяти регионах с наибольшим количеством заболевших показатель находится в районе единицы, что может говорить о стабилизации эпидемической ситуации.

В двух субъектах Федерации коэффициент оказался ниже 1 - Архангельской области (0,95) и Красноярском крае (0,99). В Санкт-Петербурге и Нижегородской области он составил ровно 1, в Воронежской и Ростовской областях - 1,01, в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе - 1,02. Выше всего показатель в Подмосковье, где он вырос до 1,04.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.