Минздрав Сингапура подтвердил возможность использования в стране вакцины Pfizer

СИНГАПУР, 27 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило безопасность и возможность использования на территории страны вакцины, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, для предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в воскресенье в заявлении ведомства.

"Экспертная комиссия по вакцинации представила свои выводы по данному препарату, согласно которым его эффективность оценивается в 95%, он может использоваться для лиц старше 16 лет", - указывается в сообщении Минздрава. При этом "специалисты рекомендуют воздержаться [от вакцинации] беременным, а также имеющим определенные медицинские противопоказания, которые будут озвучены позднее", отметили в ведомстве.

Представители министерства также уточнили, что "в приоритетном порядке новую вакцину получат лица старше 70 лет, медицинские работники, а также представители профессий, относящихся к группе риска".

Первая партия вакцины уже прибыла в Сингапур. Власти рассказали, что препарат будет бесплатным не только для граждан республики, но и для проживающих здесь иностранцев. Кроме продукции Pfizer Сингапур намерен закупить вакцины от американской компании Moderna и китайского производителя Sinovac Biotech.