В Финляндии сделали первые прививки от коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 27 декабря. /ТАСС/. Медики Финляндии сделали в воскресенье первые прививки от коронавируса с использованием вакцины, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Об этом сообщила телекомпания Yle .

Первыми были привиты несколько медиков медицинского округа Хельсинки и Уусимаа, работающих с заразившимися коронавирусом и берущих тесты на вирус.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 156 и составило в воскресенье 34 977.

Всего от осложнений инфекции в стране умерли 524 пациента. Тестирование на коронавирус прошли более 2 млн человек. Самый большой суточный прирост числа случаев инфицирования за время эпидемии был зафиксирован в стране 10 декабря - 840.