В AstraZeneca нашли способ обеспечить максимальную эффективность вакцины от COVID-19

ЛОНДОН, 27 декабря. /ТАСС/. Разработчики британской вакцины от COVID-19, созданной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, нашли способ обеспечить препарату эффективность, превышающую 90%. Об этом в опубликованном в воскресенье интервью газете The Sunday Times заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио.

"Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз, - отметил Сорио. - Больше сказать вам не могу, поскольку в какой-то момент мы опубликуем эти данные".

Эффективность уже одобренной в Великобритании и ЕС вакцины, произведенной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech, оценивается в 95%. Препарат американской компании Moderna показал эффективность в 94,5%, и примерно на том же уровне находится эффективность российской вакцины "Спутник V". Вакцина AstraZeneca AZD1222 в ходе клинических испытаний показала эффективность в 62% в ходе испытаний на одной из групп добровольцев, и 90% на другой - меньшей - группе, получавшей препарат в другой дозировке. При этом, по словам Сорио, вакцина со стопроцентной эффективностью защищает от развития тяжелых форм заболевания, требующих госпитализации.

В интервью изданию директор компании также заявил, что AstraZeneca планирует провести оценку эффективности препарата против выявленного в Великобритании нового генетического варианта коронавируса, который эксперты считают намного более заразным, чем встречавшиеся раньше штаммы.

"Пока мы считаем, что вакцина будет оставаться эффективной [против нового штамма]. Однако мы не может быть в этом уверены, так что собираемся это проверить", - сказал Сорио.

Судьбоносное решение

Как ранее сообщали британские СМИ, независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения может одобрить применение вакцины AstraZeneca на территории Соединенного Королевства до конца года. Это позволит властям cущественно ускорить процесс вакцинации, так как количество имеющихся в его распоряжении доз вакцины Pfizer сильно ограничено. По данным газеты The Daily Telegraph, начало массового применения препарата AstraZeneca ожидается уже 4 января.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, после того как 8 декабря в стране начала осуществляться вакцинация населения, препаратом Pfizer были привиты уже больше 800 тыс. человек. Первыми препарат получают медицинские работники, лица, проживающие в домах престарелых, и люди старше 80 лет.

Сотрудничество с Россией

21 декабря российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Центр им. Гамалеи, AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса. Стороны договорились развивать научные и деловые взаимоотношения, в рамках которых будут изучены возможности совместного использования российской вакцины "Спутник V" и препарата AZD1222, разработанного AstraZeneca, ради более стойкой и длительной защиты человека от коронавируса.

Клиническое исследование комбинации вакцины AZD1222 с аденовирусным вектором вакцины "Спутник V" 26-го серотипа начнется в ближайшее время.