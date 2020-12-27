В Кронштадте зажгли огни на первой "морской" елке в парке "Остров фортов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Огни на первой народной "морской" новогодней елке зажгли в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте. Украшения для нее создали актеры, музыканты, журналисты, блогеры, а также государственные и общественные деятели, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе АНО "Остров фортов".

"Проект "Остров фортов", который придумал и реализовал эту замечательную акцию, сделал ее поистине всенародной. Рисовали все: звезды, музыканты, дети, инвалиды, пенсионеры, редакции журналов, причем из разных регионов страны", - привели в пресс-службе слова основателя творческого объединения "Митьки" Дмитрия Шагина, принявшего участие в праздничной акции.

Ветви елки украшены авторскими работами народного артиста РФ Константина Хабенского, поэта, музыканта и композитора Александра Розенбаума, рок-музыканта Вячеслава Бутусова, фронтмена группы "Аукцыон" Олега Гаркуши, певицы Жени Любич, арт-директора проекта "Смешарики" Салавата Шайхинурова, министра культуры РФ Ольги Любимовой и других известных деятелей России. Участие в социальной арт-акции "Народная елка" также принял губернатор Калининградской области Антон Алиханов вместе с семьей. Кроме того, шары в морской тематике расписали юные воспитанники Детской художественной школы имени М. К. Аникушина, подопечные районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и социального обслуживания населения.

В пресс-службе добавили, что с 26 по 29 декабря в официальном сообществе "Острова фортов" в "ВКонтакте" проходит народное голосование по выбору победителей конкурса на лучшую самодельную елочную игрушку на морскую тематику. Работы финалистов конкурса предварительно отобрали профессиональные художники петербургского объединения "Митьки". Победители конкурса смогут разместить украшения на первой "морской" елке в Кронштадте.

О проекте "Остров фортов"

Музейно-исторический парк "Остров фортов", посвященный военно-морскому флоту, открылся 8 августа в Кронштадте. Автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов" учредили Минобороны РФ и правительство Санкт-Петербурга в апреле 2019 года. Как сообщала в июле член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу, проект кластера предполагает возведение самого большого в мире музея военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, детских садов, а также создание научных и образовательных площадок, в том числе лицея с инженерным уклоном в рамках частичной передислокации Военно-морской академии имени Степана Макарова.

Важной составляющей проекта является реставрация кронштадтских фортов "Император Александр I", "Император Петр I" и "Кроншлот", входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В мае 2021 года начнутся работы по строительству инвестиционных и социальных объектов. Сдача первой очереди проекта запланирована на конец 2021 года, завершение строительства кластера - на конец 2024 года.