Песков назвал ощущение "неизведанности" на фоне пандемии самым ярким воспоминанием года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает состояние "доселе неизведанного и неиспробованного", которое появилось на фоне пандемии, самым ярким воспоминанием года для себя. Об этом он рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в эфир в воскресенье на телеканале "Россия-1".

Отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева, что стало для него самым ярким воспоминанием года, Песков заявил: "Наверное, приход вот этого состояния - доселе неизведанного, доселе неиспробованного".

Представитель Кремля напомнил, что год "начинался с грандиозных планов", и для их воплощения было сделано все необходимое. Так, в послании Федеральному собранию в январе президентом были озвучены "абсолютно новые стратегические установки", и под реализацию этих целей был "смонтирован кабинет министров". Правительство в новом составе было специально "спроектированным для рывка", заметил Песков.

"И вдруг повестка дня абсолютно меняется. И меняется не у нас, а меняется глобально, во всем мире, - добавил пресс-секретарь российского лидера. - Наступает ситуация, которую, наверное, доселе мировая экономика, по крайней мере, в новейшей и в новой истории, еще не испытывала - обрушение всего и вся".

Он пояснил, что в первую очередь падение затронуло "экономику как базис". "А потом уже начинает вибрировать вообще вся система - и социальная сфера, и все остальное, - отметил Песков. - Европейские города пустые, по которым ездят машины с мигалками, люди в скафандрах, марширующие по китайским улицам. Мы все это с вами увидели в начале этого года и очень сильно изумились".

По его мнению, можно констатировать, что мир стал другим, жизнь в этом году стала иной. При этом, как считает представитель Кремля, нужно признать, что в России "все произошло чрезвычайно эффективно, кто бы что ни говорил".