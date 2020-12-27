Орлов: цифровые методы обнаружения лесных пожаров снизили площадь возгораний в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Амурской области в 2020 году значительно уменьшилась благодаря техническому оснащению - в регионе заработала система раннего обнаружения пожаров. Об этом во время подведения итогов года сказал губернатор региона Василий Орлов.

"В этом году было зарегистрировано 487 природных пожара - на треть больше, чем в прошлом. Основной причиной стало раннее начало пожароопасного сезона из-за неблагоприятных погодных условий. Однако при увеличении количества пожаров значительно уменьшились площади, пройденные огнем. Это следствие того, что лучше стало техническое оснащение, введены новые цифровые методы при обнаружении пожаров", - сказал Орлов.

Он отметил, что сократить размеры пройденных огнем лесных площадей стало возможно благодаря заработанной системе раннего обнаружения пожаров, представляющей собой сеть видеокамер высокого разрешения. Они были установлены на территории Благовещенска и Свободненского района.

"На следующий год установим видеокамеры на территории Бурейского, Архаринского и Завитинского районов", - сказал Орлов.

Амурская область входит в число регионов, которые каждый год страдают от лесных пожаров - 27 млн га ее площади занимают леса со средним и высоким классами пожарной опасности.