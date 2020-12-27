Кадыров объявил 31 декабря выходным днем для органов власти и госслужащих Чечни

ГРОЗНЫЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об установлении в Чеченской Республике 31 декабря этого года выходным днем для органов власти и госслужащих региона. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram.

"Таким образом мы поддержали предложение президента России Владимира Путина сделать последний предновогодний день выходным. Уверен, инициатива Владимира Владимировича была радостно воспринята всеми нашими соотечественниками", - написал Кадыров.

Он также рекомендовал частным компаниям по возможности последовать этому примеру и оставить 31 декабря сотрудников дома. "Работу, разумеется, продолжат организации, входящие в Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, сотрудники экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность региона", - добавил Кадыров.

На совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам 23 декабря президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил этот день нерабочим. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.