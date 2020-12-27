Новый штамм коронавируса обнаружили у прибывших из Великобритании в Португалию

ТАСС, 27 декабря. Новый штамм коронавируса был диагностирован у путешественников, прибывших из Великобритании на португальский остров Мадейра. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на региональное управление по вопросам защиты населения.

Новый "штамм" коронавируса из Великобритании правда опасный? Что будет дальше?

"Новый вариант был выявлен у путешественников, прибывших на Мадейру из Великобритании", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении ведомства. Однако, как отмечает агентство, в управлении не указали, сколько человек заражены и когда случаи были диагностированы.

"Выявление [вируса] стало возможным только благодаря работе, проделанной в расположенном в международном аэропорту Мадейры скрининговом центре, который позволяет нам отслеживать и выявлять вирус, а также направлять зараженных на изоляцию", - добавили в ведомстве.