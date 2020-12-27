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Пандемия COVID-19

Новый штамм коронавируса обнаружили у прибывших из Великобритании в Португалию

Туристы прилетели на остров Мадейра

ТАСС, 27 декабря. Новый штамм коронавируса был диагностирован у путешественников, прибывших из Великобритании на португальский остров Мадейра. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на региональное управление по вопросам защиты населения.

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"Новый вариант был выявлен у путешественников, прибывших на Мадейру из Великобритании", - говорится в опубликованном в воскресенье заявлении ведомства. Однако, как отмечает агентство, в управлении не указали, сколько человек заражены и когда случаи были диагностированы.

"Выявление [вируса] стало возможным только благодаря работе, проделанной в расположенном в международном аэропорту Мадейры скрининговом центре, который позволяет нам отслеживать и выявлять вирус, а также направлять зараженных на изоляцию", - добавили в ведомстве.

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ВеликобританияПортугалияПандемия COVID-19
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