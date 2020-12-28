В Приморье обустроили тропы для походов по природным памятникам и фортам

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. Общественники обустроили тропы для походов по природным памятникам и фортификационным сооружениям Приморья. При финансовой поддержке Фонда президентских грантов они сделали ступеньки и канатные опоры, установили указатели и информационные щиты, сообщила ТАСС куратор проекта, заместитель председателя общественной организации "Лига ходьбы "Женьшень" Елена Оленина.

"Мы обустроили 12 пешеходных троп во Владивостоке и Партизанском районе на юге Приморья. Маршруты проходят к сопкам Брат и Сестра, сложенным из мраморизованного известняка, к скальному комплексу Пржевальского с пещерами и лазами, к водопаду Берендей. Часть маршрутов ведет к фортификационным сооружениям Владивостокской крепости. На всех маршрутах установлены информационные щиты с описанием объектов и указатели. Там, где необходимо, мы отсыпали ступеньки и устанавливали канатные опоры", - сказала Оленина.

Протяженность маршрутов - не более 15 км, что позволяет преодолевать их людям с разной физической подготовкой, а указатели и карты помогают ориентироваться туристам, которые решили посетить места самостоятельно. За год по пешеходным тропам прошли более 1,2 тыс. человек. На первом этапе подготовки маршрутов по тропам проходили инициативные группы, в которые входили члены лиги ходьбы "Женьшень". Они отмечали места, где тропы необходимо сделать безопаснее или удобнее для спусков и подъемов. Затем проводились работы по обустройству, после чего организованные группы приморцев с сопровождающими проходили маршрут и уточняли, на каких участках у них возникали сложности.

Когда тропы признавались максимально комфортными, общественники устанавливали информационные щиты с картами, данными об истории места, к которому стремиться маршрут и другой полезной информацией. Сотрудники местных музеев и старожилы помогали определить, какую информацию нужно отразить на щитах, чтобы познакомить людей с историей и природой. Полезными для тех, кто решил пройти маршрут самостоятельно, стали карты, установленные в начале маршрутов.

Члены лиги ходьбы "Женьшень" поддерживают чистоту и безопасность маршрутов. Эту работу они продолжат и после окончания грантового проекта.

Общественная организация "Лига ходьбы "Женьшень" Приморского края" ведет просветительскую и спортивно-оздоровительную работу с 1990 года. Через ходьбу и экологический туризм она популяризирует здоровый образ жизни, проводит благотворительные и оздоровительные акции для детей, школьников, студентов, пенсионеров, инвалидов, семейных команд и всех желающих. За 30 лет общественники разработали 86 авторских экологических, экскурсионных и спортивно-оздоровительных маршрутов по краю.

Конкурс президентских грантов

В специальном конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года приняли участие 36 социально ориентированных НКО из Приморского края, из которых 12 стали победителями. Победителям конкурса из Приморья предоставлены гранты президента России в общем размере 23,8 млн рублей. Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. Финансирование получили почти 12,5 тыс. проектов на общую сумму более 26,3 млрд рублей.