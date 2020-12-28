Мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" возглавил российский кинопрокат в минувшие выходные

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" (The Croods: A New Age) стал лидером российского проката, собрав 131,9 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 декабря.

Американский анимационный фильм режиссера Джоэля Кроуфорда вышел в российский прокат 19 декабря. Картина стала продолжением комедии о приключениях членов доисторического семейства Крудсов. По сюжету мультфильма главные герои покидают пещеру, чтобы найти новое место обитания. Главные роли озвучивали Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Кэтрин Кинер, Кларк Дьюк и Клорис Личман.

Второе место по кассовым сборам досталось российской драме "Огонь" режиссера Алексея Нужного. Картина, вышедшая в прокат 24 декабря, собрала за минувшие выходные 77,4 млн рублей. Это история о героических буднях пожарных и спасателей. Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Иван Янковский и Ирина Горбачева.

Третью строчку в рейтинге заняла новогодняя приключенческая мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки". За выходные картина собрала 41 млн рублей. Действие фильма разворачивается в конце XIX века в Петербурге, главными героями становятся сын фонарщика Матвей, чье единственное богатство - доставшиеся по наследству посеребренные коньки, и дочь крупного сановника Алиса, мечтающая об изучении наук. В фильме снялись актеры Федор Федотов, Софья Присс и Алексей Гуськов.