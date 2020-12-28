Прибытие самолета из Екатеринбурга в Томск задерживается на 13 часов из-за морозов

ТОМСК, 28 декабря. /ТАСС/. Прибытие самолета компании "Руслайн" из Екатеринбурга в Томск, где наблюдается 40-градусный мороз и смог на улице, задержано на 13 часов из-за метеоусловий, сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора Томской области Дмитрий Дубенюк.

"Рейс Екатеринбург - Томск - Екатеринбург компании "Руслайн" задерживается на 13 часов из-за плохих метеоусловий в аэропорту Томска", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вылета в обратном направлении на этом рейсе ожидают 41 человек, все они были предупреждены о задержке. Началась проверка соблюдения прав пассажиров.

Как сообщается на онлайн-табло томского аэропорта, самолет должен был прибыть в Томск в понедельник в 05:35 (01:35 мск), расчетное время прибытия - 18:22 (14:22 мск).

В Томске в минувшие выходные температура воздуха опустилась ниже 40 градусов. В понедельник утром морозы сохраняются, на улице виден смог.