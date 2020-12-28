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Пандемия COVID-19

В США число заразившихся коронавирусом превысило 19 млн

По числу инфицированных лидирует штат Калифорния

ТАСС, 28 декабря. Число инфицированных новым коронавирусом в США в воскресенье превысило 19 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По его сведениям, к настоящему времени в Соединенных Штатах коронавирусом заразились 19 132 446 человек. Лидирует по числу инфицированных штат Калифорния (2 156 111 случаев), далее идут Техас (1 690 986), Флорида (1 271 979), Иллинойс (937 909), Нью-Йорк (922 145). Из-за коронавируса в США в общей сложности умерли 333 115 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 80,7 млн человек, более 1,7 млн умерли.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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