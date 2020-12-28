Григоренко пообещал участнику акции "Елка желаний" исполнить мечту полетать на вертолете

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко пообещал исполнить желание 13-летнего участника акции "Елка желаний" полетать на вертолете и выразил надежду, что сможет присоединиться к мальчику. Кадры участия вице-премьера РФ в традиционной предновогодней акции показал в понедельник телеканал "Россия-24".

"Матвей, Московская область, 13 лет. Мечтает полетать на вертолете. Дорогой Матвей, с новогодними праздниками тебя! Будем исполнять твое желание полетать на вертолете. У меня тоже такое желание. Полетаем вместе, я надеюсь", - сказал он.

Вице-премьер Юрий Борисов пообещал исполнить желание Александры Губиной из Пермского края, которая тоже мечтает полетать на вертолете. "Я думаю, это дело выполнимое. Надо только как-то с тобой связаться. Я обязательно возьму твой телефон, и мы организуем тебе полет на вертолете в новом году. Так что Дедушку Мороза обязательно попросим. Я думаю, он нам не откажет", - отметил он.

Шарики с елки сняли и министры. Так, глава Минобрнауки Валерий Фальков исполнит желание Егора Сухова из Москвы побывать в пожарной части, а министр просвещения Сергей Кравцов поможет девятилетнему мальчику из Пермского края посетить Великий Устюг. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин пригласил Ольгу Никитину из Самарской области приехать в Москву. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко пообещал еще одной участнице "Елки желаний" исполнить ее мечту о встрече с дельфинами.

Министру финансов Антону Силуанову досталось желание Елизаветы Моисеевой, которая мечтает попасть за кулисы Московского театра кошек Юрия Куклачева. "Мечтает прокатиться на гоночном автомобиле, - сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, зачитывая желание участника акции из Москвы. - Сделаем с огромным удовольствием. Мы уточним, на каком конкретно автомобиле Александр хочет прокатиться, и обязательно организуем".

Желания детей также исполнят глава Минцифры РФ Максут Шадаев, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава Минтруда Антон Котяков, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, глава Минприроды России Александр Козлов.

Об акции "Елка желаний"

В 2020 году благотворительный проект "Мечтай со мной" в третий раз запустил предновогоднюю акцию "Елка желаний", которая призвана помочь людям, находящимся в трудной ситуации. Заявки на участие организаторы принимали с 16 ноября по 15 декабря. С 1 декабря 2020 года и по 28 февраля 2021 года партнеры, участники конкурса "Лидеры России" и другие неравнодушные люди исполнят новогодние желания. В проекте традиционно участвует и президент России Владимир Путин. Присоединиться к акции можно на сайте елкажеланий.рф.