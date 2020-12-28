Личные итоги года и предсказания. "ВКонтакте" запустила новогодние проекты

"ВКонтакте" представила новогодние проекты, в которых пользователи могут подвести персональные итоги года, получить забавное предсказание и принять участие в розыгрыше призов. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Вспомнить о лучших моментах года, проведенных во "ВКонтакте" можно с помощью мини-приложения "Ваш 2020 год". В нем каждый пользователь может узнать, в частности, как использовал различные сервисы соцсети: сколько метров ленты новостей изучил, как много клипов и историй посмотрел, какой стикер отправлял чаще всего. Итогами года можно поделиться с друзьями и подписчиками не только во "ВКонтакте", но и в других соцсетях и мессенджерах.

В мини-приложении "Новогодний экспресс" пользователи могут выиграть iPhone 12, MacBook Pro, умную колонку "Капсула" с голосовым помощником Марусей, телевизоры с функцией Smart TV, беспроводные наушники. "ВКонтакте" разыграет суперпризы 30 декабря, а также 11 января.

С помощью мини-приложения "Новогодние предсказания" пользователи могут получить шутливое пророчество о том, что еще может случиться в этом году.