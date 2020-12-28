В Подмосковье от коронавируса уже привились почти 16 тыс. человек

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Около 16 тыс. человек уже сделали прививку от коронавируса в Подмосковье. Об этом сообщила в ходе заседания регионального правительства министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"На дому получают лечение почти 32,5 тыс. человек (с коронавирусом - прим. ТАСС). <…> Все пункты вакцинации от коронавируса в Подмосковье открыты, все 94 пункта. Поставлено вакцин с начала вакцинации почти 16 тыс. Остаток неиспользованных доз - 3 265 вакцин", - сказала Стригункова.

По ее словам, на предстоящей неделе Подмосковье получит еще дополнительно "Эпиваккороны" в количестве тысячи доз, предназначенных для вакцинации медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора. В январе ожидается поставка 80 тыс. доз вакцины от коронавируса.

"Я прошу начать информационную кампанию, чтобы жители понимали, где они могут пройти вакцинацию, и что для этого необходимо", - добавила министр.

Ранее Стригункова сообщала, что жители Московской области с 14 декабря могут записаться на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции.

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