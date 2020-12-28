Более 90 участников конкурса "Лидеры России" назначены на высокие посты в 2020 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Более 90 человек, принимавших участие в конкурсе управленцев "Лидеры России", были в течение года назначены на высокие посты в органах власти и крупных организациях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Всего в 2020 году новые назначения получил 91 участник конкурса "Лидеры России", в том числе 51 участник третьего сезона. В этом году впервые в дополнение к основному конкурсу были введены три отдельные специализации. Среди назначенных в 2020 году 16 участников представляют специализации: семеро человек - трек "Здравоохранение", семеро -специализацию "Наука" и двое - трек "Финансы и технологии", - приводятся в сообщении слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

При этом он добавил, что в четвертом сезоне конкурса число спецнаправлений будет увеличено.

В частности, исполнительный директор АНО помощи людям с инвалидностью "Квартал Луи", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пензенской области, член президиума генсовета "Единой России", победитель третьего сезона конкурса "Лидера России" Мария Львова-Белова заняла пост члена Совета Федерации - представителя правительства Пензенской области. Мэром Нижнего Новгорода стал победитель конкурса Юрий Шалабаев. Финалист специализации "Здравоохранение" Дмитрий Прокопьев в июле этого года стал самым молодым главным врачом Челябинской области, возглавив в 29 лет городскую клиническую поликлинику № 8 Челябинска.

Всего за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 230 "Лидеров России": шестеро стали заместителями федеральных министров, двое - губернаторами, трое - мэрами городов. Кроме того, участники конкурса заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.