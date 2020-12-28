Ущерб от крупнейших экологических катастроф в 2020 году превысил $140 млрд

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Суммарный ущерб от 10 крупнейших экологических катастроф, произошедших на планете в 2020 году, составил $140,9 млрд. Такие данные представлены в опубликованном в понедельник докладе международной благотворительной организации Christian Aid.

По данным авторов доклада, наибольший ущерб ($40 млрд) принесла серия штормов, прокатившихся этим летом и осенью по Северной и Центральной Америке. В частности, речь идет об ураганах "Лаура", "Салли", "Эта" и "Йота". Далее по степени нанесенного ущерба ($32 и 20 млрд соответственно) расположились наводнения в Китае и серия лесных пожаров на западном побережье США. В первой десятке крупнейших экологических катастроф также находятся нашествие саранчи в Восточной Африке, лесные пожары в Австралии, наводнения в Индии, Японии и Пакистане, шторм "Алекс", ураган "Сиара" в Европе и циклон "Амфан" в Бенгальском заливе.

В докладе отмечается, что основными причинами экологических катаклизмов по всему миру стали глобальное изменение климата и недостаточные усилия мирового сообщества по борьбе с ним путем снижения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. "В 2021 году крайне необходимо начать новый этап совместных действий по борьбе с этой волной климатических изменений", - заявила корпорации BBC один из авторов документа Кэтрин Крамер.

В качестве рекомендаций для мирового сообщества авторы доклада предлагают срочно нарастить усилия по борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу, увеличить объемы финансовой помощи со стороны богатых стран бедным как главным жертвам климатического кризиса и еще активнее переходить на возобновляемые источники энергии. Авторы документа также возлагают надежды на 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго в ноябре 2021 года, где, по их мнению, "страны-участницы должны будут взять на себя новые обязательства по борьбе с изменением климата".

Борьба с глобальным потеплением

В вышедшем в декабре докладе ООН утверждается, что среднемировая температура воздуха продолжает расти. "Несмотря на вызванное пандемией COVID-19 кратковременное снижение уровня выбросов углекислого газа, в этом столетии мир все еще движется к повышению температуры более чем на 3 градуса, что намного выше цели Парижского соглашения", - отмечается в исследовании. Так, 20 июня 2020 года в российском Верхоянске столбик термометра поднялся до +38 градусов по Цельсию, и эта отметка стала самой высокой температурой, когда-либо зафиксированной за Северным полярным кругом.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса (в настоящее время средняя температура на 0,75 градусов выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годах). По данным на ноябрь 2020 года, Парижское соглашение ратифицировали 188 стран (Россия приняла его в сентябре 2019 года) и Европейский Союз.