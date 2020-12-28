Смертность в России выросла на 55,6% в ноябре 2020 года

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Смертность в России увеличилась в ноябре 2020 года на 55,6%, свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на сайте ведомства в понедельник. В ноябре этого года в РФ умерли 219 872 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года был зафиксирован 141 331 летальный исход.

Отмечается, что при этом число рождений снизилось на 2% в ноябре 2020 года к аналогичному периоду 2019 года и составило 112 918.

Естественная убыль населения за 11 месяцев 2020 года составила 574,8 тыс., что больше чем в два раза выше показателей 2019 года за этот период.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве пояснила, что смертность за январь-ноябрь выросла на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Голикова отметила, что при этом более 81% прироста приходится на летальные исходы из-за коронавируса.