В Орловской области отменили массовые мероприятия в новогоднюю ночь

ОРЕЛ, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Орловской области отменили из-за пандемии культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь на территории всего региона, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Сложная санитарно-эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в деятельность учреждений культуры региона. С учетом принятых ограничительных мер, в новогоднюю ночь в муниципальных образованиях [Орловской области] культурно-массовые мероприятия проводиться не будут", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все мероприятия пройдут в онлайн-формате. На сайтах музеев, театров, муниципалитетов можно будет посмотреть трансляции спектаклей, поучаствовать в викторинах и конкурсах. "Орловские музеи также сделали ставку на онлайн-мероприятия, размещение на сайтах видеороликов, публикаций, виртуальных выставок", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что новогодние утренники в детских сад Орловской области проходят без присутствия родителей, режим повышенной готовности продлили в регионе до 31 января 2021 года. Студенты высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования перешли на дистанционный формат обучения из-за увеличения количества заразившихся коронавирусом. В регионе обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и транспорте, кафе, бары и рестораны работают в области до 23:00. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, до 11 января 2021 года подростками запретили посещение торгово-развлекательных центров без сопровождения родителей или опекунов.

По данным регионального оперативного штаба, коронавирус выявлен у 20 840 человек, выздоровели 18 846 человек, 250 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 178 жителей региона.